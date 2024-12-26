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Спрос на аренду жилья на Новый год вырос на 50% за год

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спрос на аренду жилья на новогодние праздники увеличился на 50% по сравнению с 2023 годом, говорится в исследовании, проведенном сервисом электронных платежей «ЮMoney» и сервисом краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» (имеется в распоряжении ТАСС).

Источник: Freepik

«В этом году спрос на аренду жилья на Новый год очень высокий: по сравнению с прошлогодними праздниками он выше примерно на 50%», — отмечается в исследовании.

В целом по России средняя стоимость аренды жилья на праздники составляет 6,5 тыс. рублей за сутки. Самые востребованные даты — с 29 по 31 декабря, а также 2 и 3 января.

Больше всего бронирований приходится на Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Зеленоградск, Кисловодск и Шерегеш.

Также, по данным исследования, c 10 по 19 декабря число бронирований туров возросло на 64% относительно аналогичного периода прошлого года. Оборот платежей в этой категории стал на 40% выше, а средний чек снизился на 15% и составил 43 045 рублей.