Сахарная плата: цены на лекарства от диабета выросли на 35%

— В этом году наблюдается увеличение спроса на препараты нового поколения для терапии сахарного диабета второго типа, в их числе лираглутид и семаглутид. Эти лекарства стоят дороже ряда препаратов, применявшихся раньше, что обусловлено в первую очередь особенностями разработки и технологией производства, — сказала «Известиям» генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. — При этом препараты для терапии сахарного диабета второго типа, одобренные клиническими рекомендациями, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Предельная отпускная цена на них определяется Федеральной антимонопольной службой и не может динамично корректироваться производителями в сторону увеличения. Поэтому инфляция, изменение курса валют, рост затрат на сырье и упаковочные материалы больше влияют на бизнес, чем на потребителей.