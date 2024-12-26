Сахарная плата: цены на лекарства от диабета выросли на 35%

Лекарства от сахарного диабета в 2024 году подорожали сильнее остальных препаратов, подсчитали для «Известий» в аналитической компании DSM Group. Их стоимость увеличилась почти на 35%. Также выросли цены на препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей и гиполипидемические лекарства — на 19% и почти на 14% соответственно. В чем причины подорожания каждой из этих групп — в материале «Известий».
Почему выросли цены на лекарства
Значительнее всего за 2024 год в России подорожали препараты для лечения сахарного диабета — средняя цена за упаковку выросла на 34,7% за 11 месяцев. Это следует из данных аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Увеличилась стоимость лекарств от обструктивных заболеваний дыхательных путей — на 19,04%, а также гиполипидемических препаратов — на 13,85%. Последние используют в комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся или вызванных нарушениями липидного обмена. Например, сердечно-сосудистой системы.
Справка «Известий»
В 2024 году, по данным DSM Group, за январь — ноябрь через аптеки россияне приобрели 44,6 млн упаковок лекарств от сахарного диабета на 37,6 млрд рублей, 39 млн упаковок препаратов для терапии обструктивных болезней дыхательных путей на 25,3 млрд рублей и 43,7 млн упаковок медикаментов для лечения заболеваний, сопровождающихся или обусловленных нарушениями липидного обмена, на 27,8 млрд рублей.
По данным аналитической компании RNC Pharma, средняя цена за упаковку препаратов для терапии сахарного диабета выросла в январе — ноябре 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года на 38,5%. Средняя стоимость лекарства для терапии обструктивных заболеваний дыхательных путей увеличилась на 11%, а препараты, понижающие уровень холестерина, и атеросклеротические подорожали на 12%.
Одна из причин в том, что в эту группу попадают препараты семаглутида, которые хоть и предназначены для лечения сахарного диабета, но массово применяются не по прямому показанию, а для борьбы с избыточным весом, пояснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Препарат на основе семаглутида в 2012 году разработала датская Novo Nordisk. Лекарство продается под торговым наименованием «Оземпик». Основное показание — терапия сахарного диабета второго типа. Но зарубежные, а затем и российские знаменитости стали использовать его для похудения, что повысило спрос на препарат среди населения.
До 2023 года «Оземпик» был единственным препаратом на основе семаглутида в России. Но после заявления производителя об уходе с российского рынка, отечественные компании стали выводить на рынок его аналоги.
— Стоимость таких российских препаратов, как «Квинсента» от «Промомеда» или «Семавик» от «Герофарма», составляет 5,1 тыс. и 5,4 тыс. руб. за упаковку, а за 11 месяцев было продано 1,4 млн упаковок. Только этот факт очень серьезно повлиял на средний ценник по группе, но это скорее аномалия за счет применения не по основным показаниям относительно дорогих препаратов, — добавил эксперт. — Также быстрыми темпами растет потребление препарата «Форсига» от AstraZeneca. Идет переключение на него с более дешевых аналогов.
Увеличение средней цены на гиполипидемические препараты и для терапии обструктивных заболеваний дыхательных путей Николай Беспалов связал с ростом спроса на лекарства из этой группы.
По словам юриста, основателя и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, подорожание лекарств также связано с тем, что в этих группах преобладают препараты иностранного производства. На стоимость, объяснил он, влияет курс рубля и увеличение затрат на логистику.
Позиция отрасли
«Известия» направили запросы в «Герофарм», «Промомед» и «ПСК Фарма», занимающиеся выпуском препаратов от сахарного диабета, с просьбой прокомментировать их подорожание.
— В этом году наблюдается увеличение спроса на препараты нового поколения для терапии сахарного диабета второго типа, в их числе лираглутид и семаглутид. Эти лекарства стоят дороже ряда препаратов, применявшихся раньше, что обусловлено в первую очередь особенностями разработки и технологией производства, — сказала «Известиям» генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. — При этом препараты для терапии сахарного диабета второго типа, одобренные клиническими рекомендациями, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Предельная отпускная цена на них определяется Федеральной антимонопольной службой и не может динамично корректироваться производителями в сторону увеличения. Поэтому инфляция, изменение курса валют, рост затрат на сырье и упаковочные материалы больше влияют на бизнес, чем на потребителей.
Значительному числу пациентов, добавила она, препараты доступны в рамках льготного обеспечения.
В компании «Промомед» сообщили, что доступность выпускаемых лекарств для российских пациентов — один из ее ключевых приоритетов.
«Цены на наши препараты в 2024 году значительно снизились по сравнению с иностранными аналогами, а к окончанию года стоимость на них стала даже интереснее других отечественных производителей», — заявили в «Промомеде».
В компании «Герофарм» на момент публикации материала на запрос редакции не ответили.
«Известия» также обратились в группу компаний «Протек» (в нее входят аптека «Ригла» и маркетплейс «Здравсити») и аптеку «Планета здоровья» с просьбой прокомментировать подорожание препаратов.
По данным «Здравсити», средняя цена за упаковку гиполипидемических препаратов год к году выросла на 20%, рассказал генеральный директор маркетплейса здоровья Евгений Ружейников.
Среди противодиабетических лекарств, добавил он, подорожание коснулось инсулинов — их стоимость выросла на 4%. Средняя цена за упаковку в категории гипогликемических средств на «Здравсити» увеличилась почти в два раза.
Подорожание препаратов он связал с инфляционными процессами и более чем двукратным расширением в 2024-м году ассортимента противодиабетических средств, в основном импортных.
Рынок лекарств в 2025 году
Как отметил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, стоимость не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в среднем увеличилась на 8%, по отдельным позициям наблюдается двукратный рост. Цены на препараты из списка ЖНВЛП, напомнил эксперт, регулирует государство, поэтому они выросли незначительно.
— В стране есть города, где аптечные сети, пользуясь монополией, устанавливают цены в два-три раза выше московских, — подчеркнул председатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. — К нам на горячую линию приходит множество обращений по поводу роста цен на те или иные лекарства. Продолжается тенденция вымывания препаратов дешевого сегмента, стоимостью до 150 рублей, — их невыгодно производить и перевозить.
Эксперт полагает, что нужно вводить контроль за ценами на все льготные препараты, не только из списка жизненно необходимых и важнейших.
Показатели розницы не падают в упаковках, хотя стоимость растет и в следующем году уровень потребления лекарств останется прежним, уверен Сергей Шуляк.