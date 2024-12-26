Смена тренда. Итоги 2024 года для рынка недвижимости

Он полагает, что основной риск для строительной отрасли заключается в росте стоимости заимствований и повышенной кредитной нагрузке на девелоперов. По оценке эксперта, «сложно, но можно», найти покупателей при рыночной ставке 25% и выше, и сильно сокращенных льготных программах. При этом финансовые модели многих компаний на такие условия не были рассчитаны, уточнил он.