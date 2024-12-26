Рост цен на российские новостройки в 2024 году оказался ниже прошлогоднего

«Если в прошлом году рынок пришел к финишу с ростом цены квадратного метра на 16,2%, то в этом году с 11% (в среднем до 141,6 тыс. рублей — прим. ТАСС). В 2023 году подорожание произошло практически везде, а в 2024 году несколько городов “просели” в цене. При высокой ключевой ставке этот процесс продолжится и в следующем году», — сказал собеседник агентства.