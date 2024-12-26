Рост цен на российские новостройки в 2024 году оказался ниже прошлогоднего

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Цены на российские новостройки в 2024 году росли более медленными темпами, чем в 2023 году — в среднем они увеличились на 11%, до 141,6 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом сообщил ТАСС гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
«Если в прошлом году рынок пришел к финишу с ростом цены квадратного метра на 16,2%, то в этом году с 11% (в среднем до 141,6 тыс. рублей — прим. ТАСС). В 2023 году подорожание произошло практически везде, а в 2024 году несколько городов “просели” в цене. При высокой ключевой ставке этот процесс продолжится и в следующем году», — сказал собеседник агентства.
По данным аналитиков портала, из исследованных 70 городов квадратный метр строящейся недвижимости подорожал в 64 городах, в 6 подешевел.
Самую сильную годовую динамику роста показали Улан-Удэ (+29,6%), Севастополь (+25,8%), Чита (+25,2%), Оренбург (+25%) и Саранск (+21,6%). Менее активно цены росли в Белгороде (+0,8%), Мурманске (+2,9%), Ярославле (+3,2%), Пензе (+3,4%) и Ставрополе (+4,5%).
Подешевели новостройки в Махачкале (-15,5%), Архангельске (-9,3%), Грозном (-7,6%), Нижнем Тагиле (-4,3%), Магнитогорске (-1,7%) и Краснодаре (-1,5%).
В московских новостройках квадратный метр за год подорожал на 12,3%, до 390 474 рублей, в подмосковных — на 4,9%, до 195 587 рублей. В Санкт-Петербурге цены на первичном рынке выросли на 6,6%, до 256 976 рублей.