Россияне рассказали, какой пассивный доход они бы хотели иметь

На вопрос о том какой пассивный доход можно считать оптимальным в месяц, больше всего респондентов назвали сумму до ста тысяч рублей (32%). На втором месте — сумма в 50 тысяч рублей в месяц (26%). На третьем месте — сумма от ста до двухсот тысяч (19%). Четвертое и пятое место разделили сумма пассивного дохода в 500 тысяч рублей (8%) и миллион рублей (7%). До 20 тысяч рублей пассивного дохода ежемесячно хотели бы получать 7% респондентов. Еще 1% затруднились с ответом.