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Россияне рассказали, какой пассивный доход они бы хотели иметь

Почти половина россиян считает, что на «черный день» необходимо иметь сумму свыше миллиона рублей, показал опрос Финансов Mail.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: ТАСС

Только у трети участников опроса (32%) есть подушка безопасности. Еще у 34% есть в запасе совсем незначительная сумма. 31% не имеют никаких сбережений и 3% затруднились с ответом.

Среди тех, у кого есть деньги на «черный день», почти 40% заявили, что запасных денег им хватит на год или дольше. На полгода-год денег хватит 19%, на 4−6 месяцев — 17%, для спокойной жизни в течение 2−3 месяцев средства есть у 15%. Меньше, чем на месяц, средства есть у трех процентов. Еще 5% затруднились с ответом.

На вопрос о том, какую сумму участники опроса считают необходимой «на черный день» почти половина (46%) назвали миллион рублей или больше. Еще 19% считают правильным иметь около миллиона рублей, суммы до 500 тысяч рублей достаточно 15% опрошенных, 11% видят необходимой «заначку» в 300 тысяч рублей. 4% хотели бы иметь до ста тысяч на черный день, еще 4% затруднились с ответом.

На вопрос о том какой пассивный доход можно считать оптимальным в месяц, больше всего респондентов назвали сумму до ста тысяч рублей (32%). На втором месте — сумма в 50 тысяч рублей в месяц (26%). На третьем месте — сумма от ста до двухсот тысяч (19%). Четвертое и пятое место разделили сумма пассивного дохода в 500 тысяч рублей (8%) и миллион рублей (7%). До 20 тысяч рублей пассивного дохода ежемесячно хотели бы получать 7% респондентов. Еще 1% затруднились с ответом.

Опрос проходил среди читателей проектов Новости Mail и Финансы Mail с 15 по 18 декабря. В исследовании приняли участие свыше 14,3 тысячи человек старше 16 лет из всех регионов России.