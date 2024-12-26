Россияне рассказали, какой пассивный доход они бы хотели иметь

Только у трети участников опроса (32%) есть подушка безопасности. Еще у 34% есть в запасе совсем незначительная сумма. 31% не имеют никаких сбережений и 3% затруднились с ответом.
Среди тех, у кого есть деньги на «черный день», почти 40% заявили, что запасных денег им хватит на год или дольше. На полгода-год денег хватит 19%, на 4−6 месяцев — 17%, для спокойной жизни в течение 2−3 месяцев средства есть у 15%. Меньше, чем на месяц, средства есть у трех процентов. Еще 5% затруднились с ответом.
На вопрос о том, какую сумму участники опроса считают необходимой «на черный день» почти половина (46%) назвали миллион рублей или больше. Еще 19% считают правильным иметь около миллиона рублей, суммы до 500 тысяч рублей достаточно 15% опрошенных, 11% видят необходимой «заначку» в 300 тысяч рублей. 4% хотели бы иметь до ста тысяч на черный день, еще 4% затруднились с ответом.
На вопрос о том какой пассивный доход можно считать оптимальным в месяц, больше всего респондентов назвали сумму до ста тысяч рублей (32%). На втором месте — сумма в 50 тысяч рублей в месяц (26%). На третьем месте — сумма от ста до двухсот тысяч (19%). Четвертое и пятое место разделили сумма пассивного дохода в 500 тысяч рублей (8%) и миллион рублей (7%). До 20 тысяч рублей пассивного дохода ежемесячно хотели бы получать 7% респондентов. Еще 1% затруднились с ответом.
Опрос проходил среди читателей проектов Новости Mail и Финансы Mail с 15 по 18 декабря. В исследовании приняли участие свыше 14,3 тысячи человек старше 16 лет из всех регионов России.