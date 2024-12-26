Производители сладостей создадут замену какао из-за роста цен

В декабре стало известно, что биржевые цены на какао поднялись выше 12 тысяч долларов за тонну, что стало историческим максимумом. Участники рынка признались, что опасаются дальнейшего дефицита сырья. Причиной проблем стала засуха в Гане и Кот-д’Ивуаре — крупнейших поставщиках какао-бобов на мировые рынки.