Посол РФ: появление карты «Мир» на Кубе привлекло больше туристов из России

«На данный момент карты платежной системы “Мир” работают на всей территории Кубы: от [провинции] Пинар-дель-Рио [на западном побережье острова] до [провинции] Гуантанамо [на востоке], — отметил дипломат в интервью кубинскому еженедельнику Opciones, специализирующемуся на темах финансов, коммерции и туризма. — Ими можно платить в отелях, где останавливаются российские туристы, а также в других учреждениях, связанных с зарубежным туризмом. Введение [на Кубе] карты “Мир” — это позитивный фактор, который позволил привлечь больше туристических потоков из России».
Посол также сообщил, что в сфере туризма «существует несколько совместных проектов, находящихся на разных этапах развития». «Несмотря на то, что еще слишком рано говорить о конкретных результатах, я уверен, что у Кубы есть много что предложить как предпринимателям, так и туристам из нашей страны: здесь моих соотечественников принимают так, как ни в какой другой точке планеты», — подчеркнул Коронелли.