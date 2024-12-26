Посол РФ: появление карты «Мир» на Кубе привлекло больше туристов из России

Посол также сообщил, что в сфере туризма «существует несколько совместных проектов, находящихся на разных этапах развития». «Несмотря на то, что еще слишком рано говорить о конкретных результатах, я уверен, что у Кубы есть много что предложить как предпринимателям, так и туристам из нашей страны: здесь моих соотечественников принимают так, как ни в какой другой точке планеты», — подчеркнул Коронелли.