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Перечислены финансовые риски 2025 года, которых опасаются россияне

Почти половина россиян (49%) назвали инфляцию наиболее опасным финансовым риском в 2025 году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования банка ВТБ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

При этом большинство опрошенных выразило уверенность, что высокие ставки по вкладам смогут спасти сбережения от инфляции.

Кроме того, 17% респондентов назвали наиболее опасным риском, который можно ожидать в наступающем году, неожиданные расходы, 15% — геополитические риски, 10% — колебания цен на активы.

Опрос также показал, что 37% россиян смогли достичь того или иного успеха в по части накоплений или превзойти свои финансовые цели на 2024 год, 40% решили откладывать в 2025 году чуть больше денег, 33% намерены поддерживать нынешний уровень накоплений. Также 8% респондентов хотят начать откладывать деньги в 2025 году.

Опрос проводился 12—20 декабря. В нем приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».