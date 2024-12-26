Перечислены финансовые риски 2025 года, которых опасаются россияне

При этом большинство опрошенных выразило уверенность, что высокие ставки по вкладам смогут спасти сбережения от инфляции.
Кроме того, 17% респондентов назвали наиболее опасным риском, который можно ожидать в наступающем году, неожиданные расходы, 15% — геополитические риски, 10% — колебания цен на активы.
Опрос также показал, что 37% россиян смогли достичь того или иного успеха в по части накоплений или превзойти свои финансовые цели на 2024 год, 40% решили откладывать в 2025 году чуть больше денег, 33% намерены поддерживать нынешний уровень накоплений. Также 8% респондентов хотят начать откладывать деньги в 2025 году.
Опрос проводился
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