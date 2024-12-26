Окей продает гипермаркеты. Кому достанутся активы компании?

Команда менеджмента компании по результатам продажи бизнеса получит в управление сеть магазинов, товарный знак, логистическую инфраструктуру и другие активы «Окей».
По данным компании, сеть после сделки продолжит работать в обычном режиме. При этом сеть дискаунтеров «ДА!» будет работать в периметре Окей.
Ранее продуктовый ретейлер представил операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев.
Мнение аналитиков MP
Естественно, для Окей эта сделка — позитив, и инвесторы надеются, что компания выручила за гипермаркеты кругленькую сумму, которая пока неизвестна.
Неизвестен и покупатель. Понятно, что менеджмент компании — лишь переходное звено.
Однако, если рассуждать логически, кому нужны 77 гипермаркетов одновременно? Только тому, у кого уже есть сеть подобных активов. Вариантов на рынке не так много.
X5 закрыла свою сеть гипермаркетов Карусель, переделав часть в дарксторы под брендом Перекресток.
У Магнита гипермаркетов отродясь не водилось.
Остается Лента, которая по-прежнему намерена развивать собственную сеть гипермаркетов (263 штуки).
У Окей же останутся только 219 дискаунтеров. А это, как мы помним, наиболее выгодный формат магазинов в последнее время. За счет сделки по продаже гипермаркетов ретейлер сможет погасить свой долг и в итоге будет комфортно развиваться в оставшемся сегменте.
Тем не менее аналитики MP негативно смотрят на перспективы инвестирования в бумаги Окей. Ретейлер все еще не переехал в Россию, и на Мосбирже торгуются расписки, а это, как мы помним, таит большие риски, даже несмотря на то, что все операционные активы компании на родине.
Что касается сделки по продаже гипермаркетов, перед тем как делать дальнейшие выводы, хочется узнать сумму сделки. Надеемся, компания не будет тянуть с ее обнародованием.