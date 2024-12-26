Окей продает гипермаркеты. Кому достанутся активы компании?

Тем не менее аналитики MP негативно смотрят на перспективы инвестирования в бумаги Окей. Ретейлер все еще не переехал в Россию, и на Мосбирже торгуются расписки, а это, как мы помним, таит большие риски, даже несмотря на то, что все операционные активы компании на родине.