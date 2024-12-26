Банк России понизил официальный курс доллара на 27 декабря

Так, курс доллара опустили с 99,6125 рубля 26 декабря до 99,2295 рубля.
Курс евро регулятор понизил до 103,2997 рубля с 103,9416 рубля днем ранее.
Кроме того, Банк России опустил курс китайского юаня — до 13,4716 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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