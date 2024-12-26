Адвокат рассказала, можно ли построить на дачном участке многоквартирный дом

Частная собственность на землю появилась в России сравнительно недавно. Это отчасти объясняет возникающие противоречия между гражданами и государством по вопросам распоряжения земельными участками, например строительство многоквартирного жилого дома на дачном земельном участке. Возможна ли такая постройка, в беседе с Финансами Mail рассказала адвокат Елена Кудерко.