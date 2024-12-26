Адвокат рассказала, можно ли построить на дачном участке многоквартирный дом

Каждый земельный участок имеет определенное разрешенное использование, которое установлено законодательством и документами территориального планирования. Эксперт напомнила, что вид разрешенного использования указан в выписке из ЕГРН.
В связи с введением нового правового регулирования в сфере садоводства и огородничества Законом № 217-ФЗ установлены переходные положения, согласно которым такие виды разрешенного использования земельных участков, как «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства», считаются равнозначными.
«Таким образом, земельные участки, в отношении которых установлены такие виды разрешенного использования, являются садовыми земельными участками (часть 7 статьи 54 Закона № 217-ФЗ)», — указала Елена Кудерко.
Садовые земельные участки, как правило, относятся к категории земель сельскохозназначения, предназначенных для ведения садоводства или огородничества.
«Это означает, что на них разрешено строительство садовых домов, хозяйственных построек и иных сооружений, необходимых для ведения выращивания сельскохозяйственных культур, но никак не строительства многоквартирных жилых домов», — разъяснила адвокат.
Елена Кудерко отметила, что многоквартирный жилой дом, в отличие от садового, требует соблюдения строгих строительных норм и правил (СНиП). Это касается площади застройки, расстояния до границ участка, пожарных проездов, инсоляции (освещения) помещений и многих других параметров.
Кроме того, для многоквартирного дома необходима соответствующая инженерная и социальная инфраструктура.
Таким образом, строительство многоквартирного дома на дачном участке является самовольным. А самовольная постройка, согласно Гражданскому кодексу РФ, подлежит сносу по решению суда за счет лица, осуществившего строительство.
«В дополнение к этому, за нецелевое использование земельного участка предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Ответственность для граждан — от 10 000 рублей до 1% кадастровой стоимости земельного участка», — заключила адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».