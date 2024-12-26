money.pl: падение польского экспорта в 2024 году стало максимальным с 2008 года

Одновременно сократились поставки польских товаров как в государства Евросоюза (на 0,7%), так и в страны, не входящие в ЕС (на 1,2%).
В некоторые месяцы периода с января по октябрь 2024 года уровень польского экспорта падал на 8%.
При этом в 2023 году Польша сумела увеличить свои зарубежные поставки на 4%.
Одной из главных причин падения польского экспорта в 2024 г. портал называет «потерю восточных рынков».
По данным money.pl, в последние годы «мотором польского экспорта» являлись находящиеся в Польше иностранные фирмы, которые осуществляли свыше 66% всех экспортных поставок. Что касается польских фирм, то их продукция ориентирована главным образом на польских покупателей и стоимость экспортных поставок составляет всего 30% их прибылей.