money.pl: падение польского экспорта в 2024 году стало максимальным с 2008 года

По данным money.pl, в последние годы «мотором польского экспорта» являлись находящиеся в Польше иностранные фирмы, которые осуществляли свыше 66% всех экспортных поставок. Что касается польских фирм, то их продукция ориентирована главным образом на польских покупателей и стоимость экспортных поставок составляет всего 30% их прибылей.