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Маск заявил, что в США наблюдается острая нехватка талантливых инженеров

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Илон Маск указал на катастрофическую нехватку талантливых инженеров в США.

Источник: Reuters

«В Америке ощущается острая нехватка чрезвычайно талантливых и мотивированных инженеров», — написал он в X.

Маск указал, что из-за этого его компании нанимают на работу иностранных специалистов, несмотря на сложный процесс получения рабочих виз.