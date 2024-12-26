Маск заявил, что в США наблюдается острая нехватка талантливых инженеров

«В Америке ощущается острая нехватка чрезвычайно талантливых и мотивированных инженеров», — написал он в X.
Маск указал, что из-за этого его компании нанимают на работу иностранных специалистов, несмотря на сложный процесс получения рабочих виз.
НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Илон Маск указал на катастрофическую нехватку талантливых инженеров в США.
«В Америке ощущается острая нехватка чрезвычайно талантливых и мотивированных инженеров», — написал он в X.
Маск указал, что из-за этого его компании нанимают на работу иностранных специалистов, несмотря на сложный процесс получения рабочих виз.