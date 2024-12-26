Как изменились ставки по вкладам после заседания ЦБ РФ в декабре

По вкладу «МКБ. Перспектива» процентные ставки снизились в зависимости от срока: на три месяца — до 23% годовых, на полгода — до 24%, и на три года — до 23% годовых. Теперь максимальная ставка составляет 24% годовых (раньше было 25%) и доступна на сроки полгода и год при условии, что проценты выплачиваются в конце срока, а владельцы карт делают покупки минимум на сумму 10 тысяч рублей в месяц. Без соблюдения этих условий ставка уменьшается на 2 процентных пункта.