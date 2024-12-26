Как изменились ставки по вкладам после заседания ЦБ РФ в декабре

Газпромбанк
Газпромбанк с 24 декабря изменил условия по вкладам «Новые деньги» и «В плюсе», снизив процентные ставки для коротких сроков в среднем на 1 процентный пункт.
Для вклада «Новые деньги» максимальная процентная ставка с учетом надбавки снизилась до 23% годовых (ранее составляла 24%) для сроков четыре месяца, полгода и семь месяцев. На срок три месяца ставка уменьшилась до 22,7% (ранее — 23,7%). Минимальная сумма вложений при открытии вклада онлайн через приложение ГПБ составляет 15 тысяч рублей, а в офисах банка — 300 тысяч рублей.
Надбавка к ставке предоставляется при размещении новых средств, превышающих общую сумму остатков на счетах и вкладах банка за последние 30 дней. Без такой надбавки ставка будет на 1 процентный пункт ниже.
В отношении вклада «В плюсе», максимальная ставка также была снижена в диапазоне от 0,5 до 0,7 п. п. и теперь составляет 23% для сроков четыре месяца, полгода и семь месяцев. Для трехмесячного срока ставка уменьшилась на 1 п. п. — до 22,7% годовых, вместо прежних 23,7%.
Для получения максимальной процентной ставки необходимо быть пользователем платного сервиса ГПБ «Привилегии Плюс». Минимальная сумма вложений установлена в размере 15 тысяч рублей.
Московский кредитный банк
Московский кредитный банк с 24 декабря пересмотрел в сторону уменьшения процентные ставки по различным вкладам, о чем сообщается в обновленных тарифах на сайте банка.
По вкладу «МКБ. Перспектива» процентные ставки снизились в зависимости от срока: на три месяца — до 23% годовых, на полгода — до 24%, и на три года — до 23% годовых. Теперь максимальная ставка составляет 24% годовых (раньше было 25%) и доступна на сроки полгода и год при условии, что проценты выплачиваются в конце срока, а владельцы карт делают покупки минимум на сумму 10 тысяч рублей в месяц. Без соблюдения этих условий ставка уменьшается на 2 процентных пункта.
Также уменьшены ставки по ряду вкладов, доступных для оформления через онлайн-сервис «Финуслуги» для всех пользователей:
по вкладу «МКБ. Преимущество» ставки уменьшены на 1 процентный пункт: на три месяца — до 22%, на полгода — до 23,5%;
по вкладу «МКБ. Преимущество+» ставка снижена на 0,5 процентных пункта на срок три месяца — до 23,5% годовых.
Максимальную доходность можно получить на вкладах при размещении средств на полгода с выплатой процентов в конце периода. Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей.
По сезонному вкладу «МКБ. Новогодний» ставки также сокращены для краткосрочных вложений: на месяц — до 19% годовых (снижение на 1 п.п.), на три месяца — до 22% годовых (снижение на 1 п.п.), на полгода — до 22,5% годовых (снижение на 1,5 п.п.). Минимальная сумма для открытия вклада онлайн составляет 10 тысяч рублей, а в отделениях банка — 100 тысяч рублей. Максимальная сумма составляет 5 млн рублей. Вклад не предусматривает пополнений и расходов, проценты выплачиваются в конце срока.
По пенсионному вкладу «МКБ. Гранд» максимальная ставка на полгода была снижена на 1 п.п. до 24,25% годовых, и на три года — до 23,25% годовых. Эти ставки доступны клиентам, которые получают пенсию на карту банка «Мудрость», а также при открытии депозита с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей.
Альфа-Банк
Альфа-Банк с 25 декабря снизил процентные ставки по вкладам на короткие сроки и сроком на три года. Снижение составило в среднем 1,5 п.п. и 4−5 п.п. соответственно, что следует из обновленных данных на сайте банка.
Для вклада «Альфа-Вклад Новые деньги» ставки уменьшены для коротких сроков и на три года. Теперь ставки составляют:
- на три месяца — 22,5% годовых (уменьшение на 1,5 п.п.);
- на четыре месяца — 23% (уменьшение на 1 п.п.);
- на шесть месяцев — 23,5% (уменьшение на 0,5 п.п.);
- на три года — 17,01% (уменьшение на 5 п.п.).
Такие условия действуют при вложении новых средств, которые не были размещены в банке в предыдущие 90 дней, и при подключении капитализации процентов.
Для уже имеющихся накоплений ставки также снизились для сроков до одного года и варьируются от 20,48% до 21,92% годовых при капитализации процентов. Максимальная ставка — 21,92% годовых при размещении средств на девять месяцев. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.
Аналогичное снижение произошло и по вкладу «Альфа-Вклад. Пенсионный». Для вклада на четыре месяца ставка снижена до 22% (уменьшение на 1,8 п.п.), на шесть месяцев — до 22,5% (уменьшение на 1,3 п.п.), на три года — до 16,9% (уменьшение на 4,1 п.п.). Ставки указаны с капитализацией процентов. Без капитализации максимальная ставка составит 21,51% на шесть месяцев. Минимальная сумма — 10 тысяч рублей.
Этот вклад доступен для оформления только в отделениях Альфа-Банка для мужчин от 63 лет и женщин от 58 лет по всей стране.
Ранее, 21 декабря, Альфа-Банк уже уменьшал ставки по этим же вкладам на 3−5 п.п.
Т-Банк
Т-Банк с 28 декабря решил снизить процентные ставки по непополняемому вкладу «Т-Банк Вклад» в рублях.
Максимальная доходность осталась неизменной и составляет 24% годовых при условии ежемесячной капитализации процентов. Такая доходность достижима при открытии вклада на срок в два года по ставке 19,78% годовых. Для всех других сроков предусмотрены новые ставки:
- на два месяца — 18,5% годовых (изменение: −4,5 п.п.);
- на три месяца — 19% (изменение: −3 п.п.);
- на 4−6 месяцев — 19,2% (изменение: −2,3−2,8 п.п.);
- на 7−12 месяцев — 19% (изменение: −2 п.п.);
- на 13−17 месяцев — 18,5% (изменение: −1,5 п.п.);
- на 18−23 месяца — 18% (изменение: −2 п.п.).
Минимальная сумма вклада установлена в размере 50 тысяч рублей. Внести дополнительные средства на непополняемый депозит возможно только в течение первых 30 дней после его открытия.
С подробной информацией об изменении тарифных планов по вкладам и накопительным счетам можно ознакомиться на официальных сайтах кредитных организаций или в их мобильных приложениях.
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