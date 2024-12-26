Исследование показало главный тренд в покупках продуктов россиян накануне праздников

Методология: в рамках исследования было изучено наполнение кассовых чеков в онлайн-сервисах Банка Русский Стандарт в декабре 2024 и 2023 гг. Среди 100 самых часто покупаемых товаров выделили самые популярные продукты и поделили их на категории: «напитки», «хлеб и хлебобулочные изделия», «молоко, сыр и яйца», «мясные и рыбные продукты», «овощи, фрукты, ягоды», «сладости» и «масло и сыпучие продукты». Взяв общее число товаров в этих категориях за 100%, аналитики сравнили их доли между собой.