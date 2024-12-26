Исследование показало главный тренд в покупках продуктов россиян накануне праздников

Кредитная организация изучила особенности продуктовых покупок россиян в преддверии Нового года. Хлеб, молочные продукты и напитки — здесь лидеры в кассовых чеках декабря.
Банк сравнил наполнение кассовых чеков в своих онлайн-сервисах в декабре 2024 и 2023 годов. Среди 100 самых часто покупаемых товаров выделили самые популярные продукты и поделили их на следующие категории: «напитки», «хлеб и хлебобулочные изделия», «молоко, сыр и яйца», «мясные и рыбные продукты», «овощи, фрукты, ягоды», «сладости» и «масло и сыпучие продукты». Взяв общее число товаров в этих категориях за 100%, аналитики сравнили их доли между собой.
Спрос на покупки хлеба остался неизменным
Как показала статистика, первое место по числу товаров в кассовых чеках в рейтинге популярных продуктов осени — у хлеба и хлебобулочных изделий с долей в 18%. «Она осталась неизменной относительно декабря 2023 года», — отметили в исследовании.
Напитки, мясо, овощи и фрукты одинаково популярны
Третью строчку поделили сразу три категории с долями по 15% у каждой.
Сюда вошли напитки (доля снизилась с 17% в 2023 году). Кстати, если все покупки холодных и горячих напитков взять за 100%, то лидируют здесь первые (64% против 36%, соответственно). Чая и кофе стали покупать больше, чем годом ранее — тогда соотношение было 71% у холодных против 29% у горячих.
Доля 15% среди популярных продуктов оказалась и у мяса и мясных продуктов, рыбы и морепродуктов (годом ранее она была аналогичной).
Доля покупок сладостей выросла до 14%
На четвертом месте в продуктовом рейтинге предновогоднего декабря с долей в 14% идут сладости (конфет, мороженого, печенья, десерта, шоколада, торта и пр.). Кстати, годом ранее она была 13%.
И, наконец, замыкают список — масло и сыпучие продукты (крупы, макароны, соль, сахар). На их долю в декабре 2024 года пришлось, как и годом ранее, 7%.
Напомним, что клиентам Банка Русский Стандарт доступны онлайн-сервисы, с помощью которых можно узнавать о наполнении кассового чека при оплате покупок картой. Вся информация здесь идентична бумажному чеку.
Методология: в рамках исследования было изучено наполнение кассовых чеков в онлайн-сервисах Банка Русский Стандарт в декабре 2024 и 2023 гг. Среди 100 самых часто покупаемых товаров выделили самые популярные продукты и поделили их на категории: «напитки», «хлеб и хлебобулочные изделия», «молоко, сыр и яйца», «мясные и рыбные продукты», «овощи, фрукты, ягоды», «сладости» и «масло и сыпучие продукты». Взяв общее число товаров в этих категориях за 100%, аналитики сравнили их доли между собой.