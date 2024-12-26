Индия обгоняет Китай по объемам IPO

В текущем году Индия впервые займет второе место в мире по объемам проведенных в стране IPO, обогнав Китай и отставая только от США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты аналитической компании Dealogic. По ее оценке, в США за год в ходе IPO привлекли $42,4 млрд, в Индии $18 млрд. Объемы IPO в Китае за год упали примерно в шесть раз, составив $7,5 млрд, в 2023 году страна занимала первое место по размеру привлеченных в ходе IPO средств ($48,9 млрд).