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Хуснуллин: ведется работа по снятию ограничений ЦБ в части семейной ипотеки

МОСКВА, 26 дек — РИА Недвижимость. Кабмин ведет работу с Центробанком по снятию дополнительных ограничений по выдаче семейной ипотеки, рассказал журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Источник: Правительство России

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Хуснуллину проработать вопрос устранения лимитов по программе семейной ипотеки.

«Ограничение по лимитам практически уже снято. Дано поручение Минфину, банкам. И если раньше были определяемые лимиты между банками, и когда их выбирали, ждали новые лимиты, сейчас по мере выборки, у кого какая заявка — столько и дают денег. Есть другой вопрос в области работы Центрального банка по дополнительному ограничению кредитования. Буквально два дня назад я проводил совещание в Центральным банком, крупными банками, завтра снова буду с ними встречаться», — отметил Хуснуллин.

В России 1 января вступит в силу обязательный для банков стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, запрещающий субсидирование застройщиками ипотечных ставок, если это приводит к увеличению цены квартиры, а также выдачу ипотеки с кешбэком. Основная цель документа — минимизация распространения высокорисковых схем ипотечного кредитования и подобное информирование заемщиков об условиях кредита и связанных с этим рисках.