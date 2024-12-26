Хуснуллин: ведется работа по снятию ограничений ЦБ в части семейной ипотеки

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Хуснуллину проработать вопрос устранения лимитов по программе семейной ипотеки.
«Ограничение по лимитам практически уже снято. Дано поручение Минфину, банкам. И если раньше были определяемые лимиты между банками, и когда их выбирали, ждали новые лимиты, сейчас по мере выборки, у кого какая заявка — столько и дают денег. Есть другой вопрос в области работы Центрального банка по дополнительному ограничению кредитования. Буквально два дня назад я проводил совещание в Центральным банком, крупными банками, завтра снова буду с ними встречаться», — отметил Хуснуллин.
В России 1 января вступит в силу обязательный для банков стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, запрещающий субсидирование застройщиками ипотечных ставок, если это приводит к увеличению цены квартиры, а также выдачу ипотеки с кешбэком. Основная цель документа — минимизация распространения высокорисковых схем ипотечного кредитования и подобное информирование заемщиков об условиях кредита и связанных с этим рисках.