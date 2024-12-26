Хуснуллин: ведется работа по снятию ограничений ЦБ в части семейной ипотеки

«Ограничение по лимитам практически уже снято. Дано поручение Минфину, банкам. И если раньше были определяемые лимиты между банками, и когда их выбирали, ждали новые лимиты, сейчас по мере выборки, у кого какая заявка — столько и дают денег. Есть другой вопрос в области работы Центрального банка по дополнительному ограничению кредитования. Буквально два дня назад я проводил совещание в Центральным банком, крупными банками, завтра снова буду с ними встречаться», — отметил Хуснуллин.