Глава «Открытия» сравнил интеграцию бизнеса банков с модернизацией самолета в полете

«Нам удалось все поставленные перед нами задачи не только успешно выполнить в полном объеме, но и значительно перевыполнить. В таких случаях обычно говорят “результат превзошел все мыслимые ожидания”. Мы перевели большую часть активных клиентов в ВТБ, одновременно сохраняя высокую степень эффективности бизнеса, обеспечили высокий уровень рентабельности. Это все равно, что постоянно модернизировать самолет, который находится в полете, и при этом прибыть в пункт назначения комфортно для пассажиров и в срок», — сказал банкир в интервью ТАСС.
При этом главное, по мнению Алексеева, чтобы клиенты «Открытия» «сохраняли это чувство легкости и выгоды даже после завершения нашего совместного “рейса”. “И я уверен, что ВТБ их не разочарует. А сам я безмерно счастлив достигнутыми нами совместными успехами и горжусь результатами работы замечательной команды профессионалов высочайшего уровня ВТБ и банка “Открытие”, — заключил он.
ВТБ получил полный операционный контроль над банком «Открытие» 1 января 2023 года. В феврале 2024 года стало известно, что банк «Открытие» будет присоединен в январе 2025 года к БМ-банку (также входит в группу ВТБ). Позднее БМ-банк и сам войдет в ВТБ.
С начала этого года в офисах «Открытия» можно оформить финансовые продукты ВТБ, в том числе дебетовые и кредитные карты. Объединение бизнесов двух банков должно завершиться к концу 2024 года.
Полная версия интервью будет опубликована в 12:00 мск.