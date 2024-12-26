Глава «Открытия» сравнил интеграцию бизнеса банков с модернизацией самолета в полете

«Нам удалось все поставленные перед нами задачи не только успешно выполнить в полном объеме, но и значительно перевыполнить. В таких случаях обычно говорят “результат превзошел все мыслимые ожидания”. Мы перевели большую часть активных клиентов в ВТБ, одновременно сохраняя высокую степень эффективности бизнеса, обеспечили высокий уровень рентабельности. Это все равно, что постоянно модернизировать самолет, который находится в полете, и при этом прибыть в пункт назначения комфортно для пассажиров и в срок», — сказал банкир в интервью ТАСС.