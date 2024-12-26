Глава «Открытия» сообщил, что клиенты- «молчуны» в январе перейдут в БМ-банк

«Те, кто не откликнулся на наше предложение, с 1 января 2025 года переходят в БМ-банк — бывший “Банк Москвы”. Все средства на их счетах сохраняются, просто клиенты “Открытия” становятся клиентами БМ-банка. Потом, когда БМ-банк присоединится к ВТБ, они тоже станут клиентами ВТБ. Воспользоваться своими деньгами клиенты смогут в любой момент, когда сочтут необходимым», — сказал Алексеев, уточнив, что таких «молчунов» оказалось не много.