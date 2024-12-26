Глава «Открытия» сообщил, что клиенты- «молчуны» в январе перейдут в БМ-банк

«Те, кто не откликнулся на наше предложение, с 1 января 2025 года переходят в БМ-банк — бывший “Банк Москвы”. Все средства на их счетах сохраняются, просто клиенты “Открытия” становятся клиентами БМ-банка. Потом, когда БМ-банк присоединится к ВТБ, они тоже станут клиентами ВТБ. Воспользоваться своими деньгами клиенты смогут в любой момент, когда сочтут необходимым», — сказал Алексеев, уточнив, что таких «молчунов» оказалось не много.
Также еще небольшая часть клиентов «Открытия» приняла решение перейти в другой банк, отметил он. «Но все оказалось значительно лучше, чем было в наших самых оптимистичных расчетах. До конца текущего года в ВТБ перейдет большая часть всех активных клиентов “Открытия” — около 2,5 млн и это практически 100% от всей планируемой к переводу клиентской базы», — добавил банкир.
Также в ВТБ были передан весь объем розничных кредитов (ипотека, автокредиты, кредиты наличными) — 770 млрд рублей, и практически весь объем средств клиентов — 940 млрд рублей.
ВТБ получил полный операционный контроль над банком «Открытие» 1 января 2023 года. В феврале 2024 года стало известно, что банк «Открытие» будет присоединен в январе 2025 года к БМ-банку (также входит в группу ВТБ). Позднее БМ-банк и сам войдет в ВТБ.
С начала 2024 года в офисах «Открытия» можно оформить финансовые продукты ВТБ, в том числе дебетовые и кредитные карты. Объединение бизнесов двух банков должно завершиться к концу 2024 года.
Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.