Глава «Открытия» Алексеев заявил о завершении интеграции бизнеса банка в ВТБ

«Несмотря на то что до конца года еще остается несколько дней, можно с уверенностью говорить — интеграция “Открытия” и ВТБ состоялась, причем исключительно успешно. Подавляющее большинство клиентов перевели свои счета и свой бизнес в ВТБ. Коммерческая миграция прошла по плану, по самому наилучшему сценарию», — сказал Алексеев.
Он отметил, что перевод бизнеса из одного банка в другой — незаметный для большинства людей, однако непростой процесс. «В течение двух лет работа не прекращалась ни на один день. Необходимо было решить огромный комплекс вопросов, связанных с разработкой концепции и планов миграции, гармонизацией нормативных документов, созданием программного обеспечения, информированием клиентов, внутренней коммуникации сотрудникам. Поскольку у группы ВТБ накоплен большой опыт интеграции банковских активов, все прошло гладко, как говорится без сучка, без задоринки», — добавил банкир.
Алексеев подчеркнул, что за всю историю российского банковского сектора подобной масштабной интеграции двух крупнейших банков, входящих в 10 системообразующих, еще не случалось. «Причем банки работали, не сбавляя оборотов, интегрировались, так сказать, на полном ходу. При этом и ВТБ, и “Открытие” получили прекрасные финансовые результаты. Это наше, как я считаю, очень большое достижение», — заключил он.
История вопроса
ВТБ получил полный операционный контроль над банком «Открытие» 1 января 2023 года. В феврале 2024 года стало известно, что банк «Открытие» будет присоединен в январе 2025 года к БМ-банку (также входит в группу ВТБ). Позднее БМ-банк и сам войдет в ВТБ.
С начала этого года в офисах «Открытия» можно оформить финансовые продукты ВТБ, в том числе дебетовые и кредитные карты. Объединение бизнесов двух банков должно завершиться к концу 2024 года.
Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.