Глава «Открытия» Алексеев заявил о завершении интеграции бизнеса банка в ВТБ

Он отметил, что перевод бизнеса из одного банка в другой — незаметный для большинства людей, однако непростой процесс. «В течение двух лет работа не прекращалась ни на один день. Необходимо было решить огромный комплекс вопросов, связанных с разработкой концепции и планов миграции, гармонизацией нормативных документов, созданием программного обеспечения, информированием клиентов, внутренней коммуникации сотрудникам. Поскольку у группы ВТБ накоплен большой опыт интеграции банковских активов, все прошло гладко, как говорится без сучка, без задоринки», — добавил банкир.