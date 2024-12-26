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Эксперт объяснила рост цен на нефть 26 декабря

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов четверга превышала 74 доллара за баррель, впервые с 18 декабря. В чем причина увеличения стоимости сырья, рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По ее словам, нефть немного растет, но назвать это движение внушительным нельзя.

«В последнее время актив существует в довольно узком боковом диапазоне, который к концу года даже сузился примерно до 71−74 доллара за баррель. На последней неделе декабря новостной фон для нефти выдался относительно позитивный», — отметила эксперт.

Так, напомнила Людмила Рокотянская, американский институт нефти отчитался об очередном сокращении коммерческих запасов в США.

Кроме того, пару дней назад появилось сообщение о том, что Китай намерен разместить госбондов 3 трлн юаней. Вырученные средства будут направлены на рекапитализацию крупных госбанков, а также поддержку потребления и инвестиций в стране. Новость, подчеркнула она, позитивна для рынка металлов и энергоресурсов.

«При этом рост котировок нефти сейчас может быть ограничен двумя факторами — сильный доллар (индекс DXY) и приближающаяся экспирация ближнего фьючерсного контракта», — заключила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».