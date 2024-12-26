Эксперт объяснила рост цен на нефть 26 декабря

По ее словам, нефть немного растет, но назвать это движение внушительным нельзя.
«В последнее время актив существует в довольно узком боковом диапазоне, который к концу года даже сузился примерно до 71−74 доллара за баррель. На последней неделе декабря новостной фон для нефти выдался относительно позитивный», — отметила эксперт.
Так, напомнила Людмила Рокотянская, американский институт нефти отчитался об очередном сокращении коммерческих запасов в США.
Кроме того, пару дней назад появилось сообщение о том, что Китай намерен разместить госбондов 3 трлн юаней. Вырученные средства будут направлены на рекапитализацию крупных госбанков, а также поддержку потребления и инвестиций в стране. Новость, подчеркнула она, позитивна для рынка металлов и энергоресурсов.
«При этом рост котировок нефти сейчас может быть ограничен двумя факторами — сильный доллар (индекс DXY) и приближающаяся экспирация ближнего фьючерсного контракта», — заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».