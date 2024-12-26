Эксперт объяснила рост цен на нефть 26 декабря

Кроме того, пару дней назад появилось сообщение о том, что Китай намерен разместить госбондов 3 трлн юаней. Вырученные средства будут направлены на рекапитализацию крупных госбанков, а также поддержку потребления и инвестиций в стране. Новость, подчеркнула она, позитивна для рынка металлов и энергоресурсов.