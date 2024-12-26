Эксперт рассказал, как россиянам сэкономить на новогодних развлечениях

Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в период с 1 по 8 января 2023 года расходы россиян на развлечения и рестораны значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, в кинотеатрах средний чек вырос на 16%, достигнув 745 рублей. В ресторанах прирост составил 6% при среднем чеке в 1127 рублей. В кафе средний чек увеличился на 12%, составив 707 рублей, а в заведениях быстрого питания прирост составил 7%, достигнув 478 рублей. Наибольший рост трат зафиксирован в центрах детских развлечений и семейного досуга, где средний чек поднялся на 9% до 1602 рублей.