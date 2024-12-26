Эксперт рассказал, как россиянам сэкономить на новогодних развлечениях

По его словам, для того чтобы, снизить траты на развлечения в новогодние праздники на 15−20%, россиянам стоило бы заранее составлять списки и тщательно планировать свой бюджет.
Экономист порекомендовал обращать внимание на бесплатные музыкальные и танцевальные мероприятия, информацию о которых можно найти на официальных городских сайтах. В случае планирования посещения платных событий, Щербаченко предложил приобретать билеты заблаговременно, чтобы избежать лишних расходов и недостатка мест.
«Перед праздниками стоит составить бюджет и разделить его на категории: подарки, продукты, развлечения. Это поможет контролировать расходы и избежать импульсивных покупок. Таким образом, можно снизить таким образом траты в новогодние праздники на 15−20%», — уточнил экономист.
В преддверии праздничного сезона магазины и онлайн-платформы активно привлекают покупателей скидками, промокодами и кешбэками. Щербаченко отметил, что эти предложения могут стать отличной возможностью для снижения трат в сложный экономический период.
По словам эксперта, важно не только воспользоваться выгодными предложениями, но и пересмотреть подход к праздникам. Так, вместо более дорогих развлечений, таких как театры и елки, россиянам рекомендуется обратить внимание на более доступные варианты. Походы в кино и катание на лыжах могут стать удачной альтернативой, а прогулки на свежем воздухе и участие в зимних конкурсах, как лепка снеговиков, способны заменить дорогостоящие аттракционы.
Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в период с 1 по 8 января 2023 года расходы россиян на развлечения и рестораны значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, в кинотеатрах средний чек вырос на 16%, достигнув 745 рублей. В ресторанах прирост составил 6% при среднем чеке в 1127 рублей. В кафе средний чек увеличился на 12%, составив 707 рублей, а в заведениях быстрого питания прирост составил 7%, достигнув 478 рублей. Наибольший рост трат зафиксирован в центрах детских развлечений и семейного досуга, где средний чек поднялся на 9% до 1602 рублей.
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