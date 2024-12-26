Экономист рассказала, чем обернется увеличение МРОТ в 2025 году

«Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ», — уточнила эксперт.
Важность МРОТ заключается в том, что это не просто минимальная зарплата, но и основа для расчета больничных пособий, социальных выплат, налогов, штрафов и других обязательств. По закону, региональный уровень МРОТ может превосходить федеральный. Например, в Магаданской области он установлен на уровне 48 105 рублей.
При увеличении МРОТ работодателям приходится пересматривать зарплаты и другие выплаты. Если этого не происходит, сотрудник, работающий на полную ставку, вправе требовать повышения. В случае отказа можно подать жалобу в трудовую инспекцию, которая рассмотрит обращение и может оштрафовать работодателя за безосновательный отказ, а также вынудит исправить ситуацию, пояснила Дайнеко.
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