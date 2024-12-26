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Экономист рассказала, чем обернется увеличение МРОТ в 2025 году

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 16,6% и составит 22 440 рублей. В связи с этим работодатели могут быть вынуждены скорректировать заработные платы своих сотрудников, сообщила агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ», — уточнила эксперт.

Важность МРОТ заключается в том, что это не просто минимальная зарплата, но и основа для расчета больничных пособий, социальных выплат, налогов, штрафов и других обязательств. По закону, региональный уровень МРОТ может превосходить федеральный. Например, в Магаданской области он установлен на уровне 48 105 рублей.

При увеличении МРОТ работодателям приходится пересматривать зарплаты и другие выплаты. Если этого не происходит, сотрудник, работающий на полную ставку, вправе требовать повышения. В случае отказа можно подать жалобу в трудовую инспекцию, которая рассмотрит обращение и может оштрафовать работодателя за безосновательный отказ, а также вынудит исправить ситуацию, пояснила Дайнеко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».