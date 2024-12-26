Экономист рассказала, чем обернется увеличение МРОТ в 2025 году

Важность МРОТ заключается в том, что это не просто минимальная зарплата, но и основа для расчета больничных пособий, социальных выплат, налогов, штрафов и других обязательств. По закону, региональный уровень МРОТ может превосходить федеральный. Например, в Магаданской области он установлен на уровне 48 105 рублей.