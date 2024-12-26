ЦБ предостерег от массовой раздачи денег россиянам

Массовая раздача денег приведет к росту спроса на товары и услуги, так как у граждан появится больше финансовых возможностей. Однако объемы предложения не будут поспевать за этой динамикой на фоне сохраняющегося в стране острого кадрового голода. В результате дисбаланс на внутреннем рынке станет усиливаться, что в итоге приведет к разгону потребительских цен. «Массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», — резюмировали в ЦБ.