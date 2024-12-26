ЦБ отозвал лицензию у одного банка из-за крупной недостачи

В середине ноября Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ. По данным пресс-службы регулятора, решение было связано с тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. В течение года регулятор неоднократно применял меры и санкции в отношении банка, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.