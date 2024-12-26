ЦБ объяснил причины ослабления рубля в декабре

«Очередной пакет санкций на наши банки временно сказался на расчетах по международным поставкам и создал препятствия для поступления валютной выручки на рынок. Возникшая неопределенность разово создала повышенный спрос на валюту как со стороны импортеров, так и компаний, которые должны были погашать свои валютные кредиты, из-за чего колебания курса усилились», — отметили в ЦБ.