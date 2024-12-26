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ЦБ объяснил причины ослабления рубля в декабре

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ослабления рубля в декабре произошло из-за очередного пакета санкций, который временно затруднил поступления валюты на рынок. Об этом говорится в Telegram-канале Банка России.

Источник: Reuters

«Очередной пакет санкций на наши банки временно сказался на расчетах по международным поставкам и создал препятствия для поступления валютной выручки на рынок. Возникшая неопределенность разово создала повышенный спрос на валюту как со стороны импортеров, так и компаний, которые должны были погашать свои валютные кредиты, из-за чего колебания курса усилились», — отметили в ЦБ.

Чтобы снизить их, Банк России приостановил плановые покупки валюты в ФНБ со своей стороны, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились, указал регулятор.