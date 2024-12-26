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ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывают работают над созданием механизма для кредитных организаций, который позволил бы улучшить идентификацию физлиц-нерезидентов при открытии ими счетов. Об этом РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Источник: Freepik

«Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25%. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов… Сейчас мы прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию», — рассказал Шабля.

Он добавил, что большой объем дропперских карт, которые используются для подозрительных финансовых операций, оформлена на документы иностранцев. Анализ почти 700 тыс. подобных случаев свидетельствует, что владельцы многих из них являются нерезидентами.

Пресс-служба Росфинмониторинга подтвердила изданию проработку с ЦБ подобной иниативы, которая позволила бы решить проблему с проверкой данных о документах иностранцев. Там назвали два возможных решения: создание единого документа для удостоверения личности иностранцев в России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета.