ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами

Пресс-служба Росфинмониторинга подтвердила изданию проработку с ЦБ подобной иниативы, которая позволила бы решить проблему с проверкой данных о документах иностранцев. Там назвали два возможных решения: создание единого документа для удостоверения личности иностранцев в России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета.