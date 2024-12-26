ЦБ: физлица за 1,5 года совершили более 38 тыс. переводов цифровых рублей

«За период с 15 августа 2023 года по 1 декабря 2024 года на платформе цифрового рубля совершено более 38 тыс. переводов цифровых рублей между физическими лицами и более 10 тыс. переводов цифровых рублей в оплату товаров и услуг, также осуществлены первые переводы между юридическими лицами», — говорится в материалах.