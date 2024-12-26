Биткойн сближается с бизнесом. Используют ли предприниматели цифровые валюты для расчетов

Экспериментальный режим, который позволяет бизнесу использовать криптовалюты для расчетов с иностранными контрагентами, будет действовать три года. Регулирует эти сделки Центробанк, который и определяет, кто сможет участвовать в подобных операциях, и как они будут проходить. По словам владельца логистической компании Stel Евгения Анапольского, пока подобные трансакции вызывают слишком много вопросов у банков. Поэтому проводить их из России проблематично: «В России не все для этого налажено, все равно необходимо будет переводить валюту, даже не валюту, а рубли в какую-нибудь белорусскую компанию, которая будет закупаться криптой через какую-то английскую площадку и дальше эту крипту раскидывать по всему миру. Если в договоре с подрядчиком окажутся какие-то слова о криптовалюте, банки пропускать его не будут, им не дали зеленый свет. В России валютный контроль более жесткий, чем в Белоруссии. То есть если в Белоруссии можно брать и перекидывать деньги на международного подрядчика или выкупать USDT, Ethereum, то у нас это так не работает».