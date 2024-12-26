Биткойн сближается с бизнесом. Используют ли предприниматели цифровые валюты для расчетов

Применение цифровых валют должно решить проблему трансграничных операций и исключить санкционные риски для бизнеса. Как заявил Антон Силуанов, за такими сделками будущее. Впрочем, директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов отмечает, что бизнес уже давно использует криптовалюты: "Использование биткойна не новая история. Многие им давно уже пользуются, и вопрос был только в легитимации для крупных компаний, которые не могут себе позволить нарушение валютного законодательства, например, либо какие-то иные риски, которые для них неприемлемы в силу того, что они публичные или государственные.
Соответственно, в данном случае речь идет просто о легитимации, которая мало что меняет, кроме того, что им будет спокойнее это делать. Что касается расчетов, достаточно заметно, что курс биткойна подрос, что говорит о том, что переход на расчеты в нем действительно имеет место. Это влияет на курс, поскольку спрос на него растет. А так в целом оплата проводится во многом и через посреднические структуры, об этом широко уже всем известно. Около 80% расчетов идет через специальные клиринговые компании, которые не являются банками, но позволяют осуществлять платежи, понятно, что за какую-то комиссию. Насколько контрагенты готовы работать с биткойном сейчас? Мы вряд ли получим какую-то достоверную статистику. Понятно, что это непубличная информации, но при всем богатстве выбора иногда другой альтернативы нет.
Поэтому биткойн является вполне приемлемой для всех единицей, которая, несмотря на курсовые скачки, все-таки может быть более выгодной при использовании, чем комиссии посредников при клиринге, например".
Экспериментальный режим, который позволяет бизнесу использовать криптовалюты для расчетов с иностранными контрагентами, будет действовать три года. Регулирует эти сделки Центробанк, который и определяет, кто сможет участвовать в подобных операциях, и как они будут проходить. По словам владельца логистической компании Stel Евгения Анапольского, пока подобные трансакции вызывают слишком много вопросов у банков. Поэтому проводить их из России проблематично: «В России не все для этого налажено, все равно необходимо будет переводить валюту, даже не валюту, а рубли в какую-нибудь белорусскую компанию, которая будет закупаться криптой через какую-то английскую площадку и дальше эту крипту раскидывать по всему миру. Если в договоре с подрядчиком окажутся какие-то слова о криптовалюте, банки пропускать его не будут, им не дали зеленый свет. В России валютный контроль более жесткий, чем в Белоруссии. То есть если в Белоруссии можно брать и перекидывать деньги на международного подрядчика или выкупать USDT, Ethereum, то у нас это так не работает».
В 2024 году бизнес неоднократно жаловался на проблемы с трансграничными платежами. Многие турецкие и китайские банки перестали сотрудничать с компаниями из России, либо запрашивают у них больше документов, из-за чего проверки могут растягиваться на несколько месяцев. Тем не менее в сентябре замглавы администрации президента Максим Орешкин заявлял, что трудности приводят к появлению новых схем. Одна из них — привлечение посредников для перевода средств.
По словам сооснователя компании «Технониколь» Сергея Колесникова, пока это один из самых эффективных инструментов: "Любые новые механизмы трансграничных расчетов я лично приветствую, но пока не использую биткойн. Поэтому если практика будет нарастать, думаю, что мы в эту сторону посмотрим. В трансграничных платежах есть узкое горлышко, и мы пока используем обычные банковские расчеты, в том числе через агентов, но они пока считаются основными. Естественно, учитывая комментарии наших налоговых консультантов, как это правильно сделать.
Но раз уж министр говорит о том, что можно использовать, большего авторитета в мире финансов в России не существует. Будем пробовать".
В начале декабря Владимир Путин заявлял, что нынешняя администрация президента США своими действиями подрывает роль доллара на мировом рынке. По мнению российского лидера, именно биткойн стал главной альтернативой американской валюте.