Биржевые цены на сжиженные газы в РФ упали в декабре почти в два раза

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже с начала декабря снизилась почти в два раза, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. К падению цен привела совокупность факторов, в том числе традиционное снижение потребления в зимний сезон, рыночная волатильность и вступление в полную силу санкций ЕС против российских СУГ.
Биржевая цена СУГ на Урале и в Сибири, где находятся основные производители этого топлива, с 2 по 25 декабря снизилась в 1,8 раза — с 23,332 тыс. рублей за тонну до 12,714 тыс. рублей за тонну. В европейской части России, на которую приходится большая часть потребления СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась в 1,6 раза — с 28,086 тыс. рублей за тонну до 17,157 тыс. рублей за тонну.
Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС отметил, что к падению биржевой стоимости СУГ привела совокупность факторов. Во-первых, по его словам, СУГ в России — товар с максимально рыночным ценообразованием как в опте, так и в рознице. Этот рынок никак не регулируется государством, поэтому ценовая волатильность может быть высокая.
Кроме того, как отмечает эксперт, на цены влияет и сезонный фактор: зимой традиционно снижается потребление СУГ. «У нас не такой большой объем потребления СУГ в качестве топлива для домов, для обогрева, — пояснил он. — В качестве автомобильного топлива наиболее популярны СУГ на юге. Юг у нас связан с отпускным сезоном. Уменьшение количества поездок, уменьшение количества туристов, соответственно, ведут к снижению потребления».
Третьим же фактором, по мнению Гусева, могли стать санкции Евросоюза против российских СУГ. С 20 декабря истек переходный период в 12 месяцев, который позволял компаниям из ЕС покупать СУГ из России по контрактам, заключенным до введения санкций. Таким образом, санкции ЕС на покупку СУГ в России полностью вступили в силу.
«Прибалтика практически полностью перешла на американский газ. И пока не наладятся отгрузки, а они уже перестраивались на восточные направления, на ту же самую Турцию, СУГ могут уйти достаточно хорошо в минус», — заключил эксперт.