Биржевые цены на сжиженные газы в РФ упали в декабре почти в два раза

Биржевая цена СУГ на Урале и в Сибири, где находятся основные производители этого топлива, с 2 по 25 декабря снизилась в 1,8 раза — с 23,332 тыс. рублей за тонну до 12,714 тыс. рублей за тонну. В европейской части России, на которую приходится большая часть потребления СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась в 1,6 раза — с 28,086 тыс. рублей за тонну до 17,157 тыс. рублей за тонну.