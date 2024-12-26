АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Гарант-инвест» не позднее 9 января

Ранее Банк России отозвал право на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест». Как пояснил регулятор, лицензию отозвали после проведения на этой неделе внеплановой инспекционной ревизии в этом банке. В хранилищах ценностей этой кредитной организации недостает крупной суммы наличных денег, показала проверка.