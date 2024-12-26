Аналитики подсчитали, сколько «квадратов» жилья могут купить россияне за год работы

Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра в новостройке в ноябре достигала 180 тысяч рублей. При этом среднедушевой доход россиянина за тот же месяц превышал 60 тысяч рублей или 720 тысяч рублей в год.
«Доступность новостроек существенно различается в зависимости от региона. Лидерами по количеству квадратных метров, доступных для покупки на годовой доход, стали жители Чечни. При средней стоимости квадратного метра около 40 тыс. рублей и среднемесячном доходе почти 43 тыс. рублей (516 тыс. рублей в год), они могли приобрести около 13 квадратных метров недвижимости», — говорится в исследовании.
Следующим по доступности жилья оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители региона, зарабатывая почни 1,68 млн рублей в год, могли позволить себе примерно 10 квадратных метров, по 160 тысяч рублей за «квадрат».
Третье место — Вологодская область. Там россияне в среднем зарабатывали 564 тысячи в год и могли купить около восьми «квадратов» (70 тысяч рублей).
«Высокую доступность новостроек продемонстрировали также Орловская область и Кабардино-Балкария, где жители могли приобрести 8,1 кв. метра. Близкие значения показателя отмечены в Псковской области (7,9 кв. м), в Смоленской области и республике Дагестан (7,8 кв. м), Ивановской (7,7 кв. м), а также в Липецкой областях (7,6 кв. м)», — добавляется в материале.
Кроме того, жители Москвы на годовой доход могли купить 4,7 квадратных метра жилья, жители Санкт-Петербурга — 4,1 квадратных метра.
«Наименее доступным жилье оказалось в республике Тыва (2,9 кв. м), Карачаево-Черкесии (3,0 кв. м), республике Крым (3,6 кв. м), Севастополе (3,7 кв. м), Татарстане (3,9 кв. м), на Алтае (4,0 кв. м), в Забайкальском крае и Томской области (4,1 кв. м), Астраханской области (4,2 кв. м) и республике Башкортостан (4,3 кв. м)», — заключается в исследовании.
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