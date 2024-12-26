АБА: YouTube может потерять более 20 млрд рублей при блокировке в РФ

«Огромное влияние на картину окажет ситуация с YouTube: на сегодняшний день на эту платформу приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга, чуть более 20 млрд рублей в год. Полная блокировка этого сервиса приведет к тому, что эти средства на время покинут рынок, пока не произойдет полная перестройка с российскими платформами во главе», — говорится в сообщении.
Как отмечает генеральный директор инфлюенс-агентства «Почва» (входит в АБА) Георгий Лапшаков, в 2025 году перераспределение бюджетов начнется с большей долей вероятности, но процесс не будет мгновенным. Так, бренды будут вынуждены пересмотреть свои стратегии и подходы к выбору каналов коммуникации. «Наиболее вероятно, что YouTube повторит судьбу Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской — прим. ТАСС) — мы увидим постепенное падение трафика, которое затем стабилизируется на определенном уровне. Часть аудитории останется, используя VPN, и сохранятся активные авторы, но их количество и влияние будут далеки от того уровня, что был до замедления. Рекламные бюджеты начнут перераспределяться в пользу наиболее эффективных комбинаций каналов, таких как “ВКонтакте” и Telegram», — сказал он в беседе с ТАСС.
Соцсеть «ВКонтакте» уже становится альтернативной платформой для многих авторов и брендов, активно привлекающих рекламодателей, добавил Лапшаков. «На площадке наблюдается рост числа качественных блогеров и формируется устойчивая экосистема для продвижения. Telegram в свою очередь продолжит привлекать рекламные бюджеты благодаря своей простоте и объему аудитории», — считает он.
Общий прогноз по рынку инфлюенс-маркетинга в АБА дают позитивный — уже в 2025 году он может вырасти до 55 млрд рублей. «Исходя из текущей рыночной ситуации, то все указывает на стабильное, позитивное развитие: не менее 25% прироста (до 55 млрд рублей в годовом выражении) по итогам 2025 года», — отмечают там.
В ассоциации уточнили, что сейчас инструмент инфлюэнс-маркетинга прочно вошел в арсенал любой качественной рекламной кампании в России. «Исходя из этого можно говорить о том, что период агрессивного роста сегмента, когда рекламодателей приходилось убеждать в его эффективности и в рамках года можно было видеть кратный рост индустрии, — завершен, и в ближайшие годы мы будем видеть развитие, скорее связанное с общими макроэкономическими показателями и ситуацией на рекламном рынке», — заключили в АБА.
Об исследовании
Исследование подготовлено на основе экстраполированных данных за прошлые годы с учетом экономической ситуации и динамики аудиторных показателей социальных сетей. Оценка доходов блогерского сегмента производилась на основании предыдущих исследований АБА по оценкам доходов блогеров в разных социальных сетях.