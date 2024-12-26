АБА: YouTube может потерять более 20 млрд рублей при блокировке в РФ

Как отмечает генеральный директор инфлюенс-агентства «Почва» (входит в АБА) Георгий Лапшаков, в 2025 году перераспределение бюджетов начнется с большей долей вероятности, но процесс не будет мгновенным. Так, бренды будут вынуждены пересмотреть свои стратегии и подходы к выбору каналов коммуникации. «Наиболее вероятно, что YouTube повторит судьбу Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской — прим. ТАСС) — мы увидим постепенное падение трафика, которое затем стабилизируется на определенном уровне. Часть аудитории останется, используя VPN, и сохранятся активные авторы, но их количество и влияние будут далеки от того уровня, что был до замедления. Рекламные бюджеты начнут перераспределяться в пользу наиболее эффективных комбинаций каналов, таких как “ВКонтакте” и Telegram», — сказал он в беседе с ТАСС.