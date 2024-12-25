В ВТБ назвали способы хранить деньги

По словам Семененко, ставки по вкладам сейчас находятся на пике.
«Полной статистики за год пока нет, но и из цифр на данный момент очевидно, что в этом году впервые рынок сбережений растет быстрее кредитования. Мы прогнозируем, что до конца 2024 года он вырастет еще, вплоть до ₽56,4 трлн, то есть более чем на 25% год к году. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь ₽68,4 трлн», — уточнила она.
Вице-президент ВТБ отметила, что наблюдает потенциал у дополнительного притока средств на вклады, которые конкурируют с наличными «под подушкой». По оценке ВТБ, доля наличных рублей в сбережениях сейчас составляет около 15% или 15,9 трлн рублей.
Как указала Семененко, можно иметь небольшой запас наличных на неотложные расходы, но вкладываться только в купюры невыгодно — так клиент теряет возможный пассивный доход, а деньги обесцениваются из-за инфляции.
Эксперт добавила, что в текущем году на рынке вкладов ожидают рекордные выплаты по процентам. Только ВТБ выплатит своим вкладчикам и владельцам накопительных счетов около 1 трлн рублей, из которых 800 млрд рублей получат клиенты с депозитами. Это исторический максимум, втрое превышающий результаты 2023 года. Всего же в 2024 году банковская система потратит на выплату процентов по вкладам и накопительным свыше 7 трлн рублей.
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