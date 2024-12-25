В ВТБ назвали способы хранить деньги

«Полной статистики за год пока нет, но и из цифр на данный момент очевидно, что в этом году впервые рынок сбережений растет быстрее кредитования. Мы прогнозируем, что до конца 2024 года он вырастет еще, вплоть до ₽56,4 трлн, то есть более чем на 25% год к году. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь ₽68,4 трлн», — уточнила она.