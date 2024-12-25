В России унифицировали получение субсидий на ЖКХ в электронном виде

Как рассказала РИА Недвижимость глава АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, предоставление субсидии на ЖКУ является региональным полномочием. Его не везде получается реализовать через порталы услуг. «Например, подать заявление и копии документов можно было, но при этом все равно нужно идти на прием с подлинниками. Теперь все субъекты обязаны реализовать данную государственную услугу со всеми указанными требованиями в постановлении, можно сказать, по единому стандарту», — отметила эксперт.