В России унифицировали получение субсидий на ЖКХ в электронном виде

Так, согласно изменениям в постановление правительства, для заявлений на субсидии, поданных через «Госуслуги», устанавливается необходимость уведомить заявителя, если комплект документов при подаче был неполный, или информация, которую он предоставил, недостоверна.
В уведомлении будет указан перечень недостающих документов, которые человек сможет отправить по почте, принести лично или отослать в электронном виде. Кроме того, вводится необходимость аргументированно обосновывать причины отказа в предоставлении субсидии заявителю.
Как рассказала РИА Недвижимость глава АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, предоставление субсидии на ЖКУ является региональным полномочием. Его не везде получается реализовать через порталы услуг. «Например, подать заявление и копии документов можно было, но при этом все равно нужно идти на прием с подлинниками. Теперь все субъекты обязаны реализовать данную государственную услугу со всеми указанными требованиями в постановлении, можно сказать, по единому стандарту», — отметила эксперт.
Унификация требований к услуге, по словам Вепрецкой, позволит ускорить ее в некоторых регионах. На данный момент по регионам России срок везде получается разный — от трех до 30 дней. Со вступлением в силу изменений он будет составлять от трех до десяти дней.