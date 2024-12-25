В РФ могут расширить перечень импортируемых товаров с повышенными пошлинами

«Уже принят ряд решений, в том числе о продлении этого механизма на следующий год. Планы по расширению перечня товаров на 2025 год у нас есть. Отмечу, что мы планируем сделать акцент в большей степени не на потребительский сегмент, а на промышленные товары», — сказал он.
Ранее правительство России продлило до конца 2025 года повышенные пошлины на некоторые товары из недружественных государств. Это, в частности, касается парфюмерии и косметики, алкоголя и сладостей, аккумуляторов и стройматериалов и некоторой другой продукции. Ранее ограничения действовали до 31 декабря 2024 года.
По словам Алиханова, базовый подход в вопросе установления повышенных ввозных пошлин — это наличие собственного производства, не уступающего по объемам и качеству аналогам из недружественных стран.
«У нас “на столе” всегда находится пакет предложений, по которым российские производители хотели бы увеличить уровень тарифной защиты или в иных формах обеспечить защиту внутреннего рынка», — отметил министр.
Он также добавил, что сейчас министерство делает упор на точечное обнуление ввозных таможенных пошлин «в том числе в рамках широко применяемого в ЕАЭС механизма предоставления инвестиционной тарифной льготы в соответствии с законодательством государства — члена ЕАЭС».