В РФ могут расширить перечень импортируемых товаров с повышенными пошлинами

«Уже принят ряд решений, в том числе о продлении этого механизма на следующий год. Планы по расширению перечня товаров на 2025 год у нас есть. Отмечу, что мы планируем сделать акцент в большей степени не на потребительский сегмент, а на промышленные товары», — сказал он.