Эксперт рассказал, в каких случаях банки могут снижать лимит по кредитке

Банки определяют кредитный лимит, исходя из нескольких взаимосвязанных параметров:
- качества кредитной истории заемщика;
- риск-аппетита банка, то есть готовности банка кредитовать заемщика с учетом его риск-профиля — чем более «рискованным» выглядит профиль заемщика, тем более высокая ставка кредитования предлагается банком как компенсация за риск возможных потерь и тем ниже лимит;
- текущего и планируемого уровней долговой нагрузки заемщика.
Поскольку банк определяет лимит в момент выдачи кредитной карты, в течение ее «жизни» может измениться не только поведение и статус заемщика, но и макроэкономическая ситуация, при которой у физлиц вырастают шансы потери дохода и неисполнения обязательств по погашению задолженности.
«Поэтому банки не только повышают лимиты по кредитным картам, но и понижают их, так как заинтересованы в проактивном управлении рисками возникновения просроченной задолженности», — разъясняет Мехтиев.
В зависимости от экономической ситуации при решении понизить лимиты банки чаще всего делают это исходя из следующего алгоритма:
- снижение лимита до текущего уровня просроченной задолженности всем, у кого она есть;
- снижение лимита тем, кто не использует их вообще (карта есть, но транзакций по ней нет);
- снижение лимита до суммы, равной сумме расходов по карте от 1-го до 3-х месяцев тем, кто не имеет просроченной задолженности.
Если вы привыкли использовать кредитную карту, старайтесь не допускать наличие просроченной задолженности.
«Если кредитных карт в вашем кошельке несколько, посмотрите какая из них лежит “сверху” и используется чаще всего. Остальные, тем более если они не используются, можно “закрыть”, что повысит шансы на сохранение лимита на том же уровне», — говорит финансист.
Если собираетесь получить какой-либо еще кредит в дополнение к кредитной карте, постарайтесь оценить свой уровень долговой нагрузки с учетом того, что по методологии ЦБ считается весь лимит по кредитной карте, а не только задолженность по ней.
И, если уровень долговой нагрузки превысит 50%, то стоит оценить, насколько нужен неиспользуемый лимит. По словам эксперта, оптимально, если он будет равен сумме расходов по карте за 3 месяца — просите банк снизить его до этой суммы, если уверены в правильности своих расчетов по расходам с помощью этой карты.
«Так или иначе кредитная карта — это такой же финансовый инструмент для реализации целей, как и многие другие. Главное, чтобы личными финансами управляли вы сами, а не они — вами», — подытожил Эльман Мехтиев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».