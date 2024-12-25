В Госдуме оценили перспективы исламского банкинга в России

Аксаков подчеркнул, что спрос на исламский банкинг в России увеличился не только среди мусульман. К подобной системе также проявляют интерес представители других конфессий. На этом фоне в Госдуме рассматривают вариант с изменением пилотного статуса эксперимента на постоянный. Кроме того, парламентарии обсуждают возможность расширения географии эксперимента. По мнению Аксакова, первыми на очереди должны стоять Чувашия и Ингушетия.