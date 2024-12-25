Украина запретила на год экспорт газа, золота и соли

Согласно документу, на 2025 год установлены «нулевые квоты на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов».
В то же время правительство установило квоты на 1 млн 300 тыс. тонн на коксующиеся угли (марки «К») и 400 тыс. тонн на жидкое топливо (мазут). Кабмин, кроме того, ввел лицензирование пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и ряд другой продукции аграрного сектора.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, ежегодное лицензирование и квотирование вводятся для предотвращения возможного дефицита важных товаров на внутреннем рынке страны.