У салонов опустились руки. С чем связано закрытие студий маникюра

Многие переходят на домашний уход, рассказала соосновательница студии «Прованс» Валерия: «Есть тренд на “голый маникюр”, многие клиенты действительно ходят просто на гигиенический уход, либо они переходят на какие-то домашние услуги, покупают ремувер и сами убирают апельсиновой палочкой кутикулу. Плюс даже у многих блогеров, на которых я сама подписана, я заметила подборки из обычных лаков, которые можно купить на маркетплейсах. Люди просто заказывают лаки и самостоятельно покрывают ногти. Кто-то говорит о том, что им нравится менять цвета чаще, чем раз в три-четыре недели, как при маникюре с гель-лаком».
Но сами игроки уточняют, что их главная проблема — отсутствие квалифицированных мастеров. Иностранки уезжают из России в поисках более выгодных рынков. А местные бросают работу, потому что не нуждаются в деньгах. Речь идет о женах военнослужащих контрактников, эта проблема крайне актуальна в регионах, говорит руководитель каталога Franshiza.ru Анна Рождественская. Кадровый провал настолько глубок, что многие бизнесмены отказываются от открытия маникюрных салонов, пояснила эксперт: "Тормозят на сегодняшний день сложности с персоналом. Тема переманивания мастеров, ухода мастеров в домашний бизнес всегда была в данной индустрии, но последние несколько лет все осложнилось еще и принципиальной нехваткой сотрудников и персонала.
Женщины, мужья которых находятся сейчас в зоне специальной военной операции, получают в принципе неплохой заработок. Им приходится заниматься детьми практически в одиночку, а достойный уровень выплат смог компенсировать занятость женщин. Это очень яркий тренд, он касается не только маникюрных салонов, но и в целом занятости женщин в регионах. Поэтому многие, кто рассматривал ранее открытие маникюрного салона либо салона красоты, теперь склоняется в сторону запуска бьюти-коворкинга, когда собственник бизнеса, по сути, не завязан на подборе и удержании персонала, а предоставляет только площадку для работы мастеров".
На сегменте бьюти-услуг отразилась и ключевая ставка ЦБ. В салоны деньги с вкладов вернутся не раньше марта 2025-го. Многие маникюрные студии такой паузы не переживут, считает член Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Игорь Стоянов: "Ноябрь был достаточно проблематичный для всей индустрии, минус 20% прибыли от октября. Причин несколько. Во-первых, люди исторически оставляют деньги на декабрь. Во-вторых, рост ключевой ставки. Люди положили деньги на депозиты, и бьюти-услуги ушли на пятый-шестой уровень в потребностях. Скорее всего, в марте и апреле будет всплеск, когда люди будут тратить свои проценты, полученные с вкладов. Это все сыграло не на руку индустрии.
Моностудии, в том числе маникюрные, становятся бесперспективными, там очень большая конкуренция с коворкингами и теми, кто работает на дому. В следующем году ожидается закрытие новых студий и сетей".
По оценке Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, сейчас в России работают около 20 тыс. маникюрных салонов. А мастеров ногтевого сервиса насчитывается порядка 350 тыс.