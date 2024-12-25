У салонов опустились руки. С чем связано закрытие студий маникюра

Многие переходят на домашний уход, рассказала соосновательница студии «Прованс» Валерия: «Есть тренд на “голый маникюр”, многие клиенты действительно ходят просто на гигиенический уход, либо они переходят на какие-то домашние услуги, покупают ремувер и сами убирают апельсиновой палочкой кутикулу. Плюс даже у многих блогеров, на которых я сама подписана, я заметила подборки из обычных лаков, которые можно купить на маркетплейсах. Люди просто заказывают лаки и самостоятельно покрывают ногти. Кто-то говорит о том, что им нравится менять цвета чаще, чем раз в три-четыре недели, как при маникюре с гель-лаком».