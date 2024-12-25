Темпы роста экономики РФ в 2025 году ожидаются на уровне 2−2,5%

«Мы ожидаем в следующем году темп роста примерно на уровне 2−2,5%», — сказал он.
Темпы роста инвестиций, по его оценке, в 2025 году замедлятся.
«Мы ожидаем, что в следующем году темпы роста инвестиций составят около 2% по отношению к уровню 2024 года. В этом тоже хороший сигнал и позитив, потому что уровень 2024 года очень высокий. База высокая, поэтому нам важно, чтобы относительно этой высокой базы темпы были в плюс», — указал вице-премьер.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что достижение 2,5% роста экономики России в 2025 году потребует напряженной совместной работы правительства и регионов.