Спрос на нефть в мире в 2025 году может вырасти на 1−1,5 млн б/с

«Мы в целом видим, что по этому году увеличится объем спроса на мировых рынках на 1,2 млн баррелей в сутки и составит 104,4 млн [б/с], — сказал он. — В следующем году мы оцениваем примерно также — от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки прирост».