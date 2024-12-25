Спрос на нефть в мире в 2025 году может вырасти на 1−1,5 млн б/с

«Мы в целом видим, что по этому году увеличится объем спроса на мировых рынках на 1,2 млн баррелей в сутки и составит 104,4 млн [б/с], — сказал он. — В следующем году мы оцениваем примерно также — от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки прирост».
Новак добавил, что сейчас ситуация на мировом энергетическом рынке нормальная и стабильная, несмотря на события на Ближнем Востоке.
Вице-премьер также прокомментировал решение ОПЕК+, принятое на встрече в декабре, о продлении добровольные ограничений добычи на 2,2 млн б/с на весь первый квартал. Новак напомнил, что постепенный выход из этих ограничений начнется 1 апреля и продлится полтора года.
«Это, на наш взгляд, рациональное решение, которое позволит сбалансированно и дальше развивать ситуацию на нефтяном рынке, позволяющую обеспечивать в условиях плавного роста спроса плавный рост предложения», — заключил вице-премьер.