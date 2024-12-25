Рынок акций РФ снижается в начале торгов

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, до 2 680,25 пункта, индекс РТС — также на 0,4%, до 845,41 пункта.
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 5,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,649 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил снижение и находился на отметке в 2 679,96 пункта (-0,41%), индекс РТС составлял 845,32 пункта (-0,41%). В это же время курс юаня замедлил снижение до 13,651 рубля (-4,9 копейки).
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.