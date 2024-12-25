«Русский стандарт» узнал, какие подарки предпочитают россияне

В этом году большинство (39%) участников опроса хотят получить подарки для души, которые принесут, прежде всего, положительные эмоции. На втором месте по предпочтениям — деньги, за них проголосовало 31% опрошенных. Еще 26% россиян любят получать полезные и практичные подарки, а предоплаченную банковскую карту или подарочный сертификат — 4%.
В этом году большинство опрошенных россиян (50%) получали в качестве подарка на различные праздники деньги. Полезные вещи получали 28% респондентов, а подарок для души — 19%, еще 3% — предоплаченные карты или сертификаты.
Кроме того, как показал опрос, чаще всего подарки россияне любят дарить и получать на день рождения. На втором месте по популярности — Новый год.
В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов из числа клиентов банка «Русский стандарт».