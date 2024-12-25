Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Русский стандарт» узнал, какие подарки предпочитают россияне

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около трети россиян (31% из опрошенных) желают получить в качестве подарка деньги, чуть больше (39% респондентов) хотят что-то для для души. Такие результаты показал проведенный банком Русский стандарт опрос в преддверии Нового года (есть в распоряжении ТАСС).

Источник: Freepik

В этом году большинство (39%) участников опроса хотят получить подарки для души, которые принесут, прежде всего, положительные эмоции. На втором месте по предпочтениям — деньги, за них проголосовало 31% опрошенных. Еще 26% россиян любят получать полезные и практичные подарки, а предоплаченную банковскую карту или подарочный сертификат — 4%.

В этом году большинство опрошенных россиян (50%) получали в качестве подарка на различные праздники деньги. Полезные вещи получали 28% респондентов, а подарок для души — 19%, еще 3% — предоплаченные карты или сертификаты.

Кроме того, как показал опрос, чаще всего подарки россияне любят дарить и получать на день рождения. На втором месте по популярности — Новый год.

В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов из числа клиентов банка «Русский стандарт».