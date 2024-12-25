Россияне стали чаще покупать один спиртной напиток

Кроме того, по информации аналитической компании «Нильсен» натуральные продажи виски с января по ноябрь увеличились на 19,6 процента год к году, а денежные — на 24,9 процента. Таким образом, данный спиртной напиток оказался одним из самых быстрорастущих. Его опережает лишь ром, показавший рост физических продаж в 24,9 процента, а денежных — в 25 процентов.