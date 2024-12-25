Россиянам рассказали, какую скидку готовы сделать владельцы «вторичек»

«Средняя скидка сейчас 5%. Поэтому предположим, что при начале цикла снижения ключевой ставки как минимум сократится дисконт, без которого более реально продать квартиру по рыночной цене без торга», — сказал эксперт.
По его словам, если квартира стоит, например, 12 млн рублей, дисконт будет достигать 600 тысяч рублей.
Кроме того, отметил Белокуров, жилье можно сдавать. По нынешним арендным ставкам доход к сумме покупки у тех, кто давно вложил деньги в «бетон», будет составлять порядка 4−7% в год, подчеркнул он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».