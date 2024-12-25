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Россиянам рассказали, какую скидку готовы сделать владельцы «вторичек»

Продавцы вторичных квартир в среднем предоставляют скидки в 5%, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Средняя скидка сейчас 5%. Поэтому предположим, что при начале цикла снижения ключевой ставки как минимум сократится дисконт, без которого более реально продать квартиру по рыночной цене без торга», — сказал эксперт.

По его словам, если квартира стоит, например, 12 млн рублей, дисконт будет достигать 600 тысяч рублей.

Кроме того, отметил Белокуров, жилье можно сдавать. По нынешним арендным ставкам доход к сумме покупки у тех, кто давно вложил деньги в «бетон», будет составлять порядка 4−7% в год, подчеркнул он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».