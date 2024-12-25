Россиян научили, как не разориться на новогодних подарках детям

«Всемогущество родителей, в отличие от Деда Мороза, имеет границы. Что можно сделать родителям? Подкорректировать запросы ребенка. Сообщить, к примеру, что будет подарок от Деда Мороза и от родителей. В таком случае ребенок понимает, какие возможности у родителей. Он сопоставляет и просит у “всемогущего” то, что родители не могут подарить», — отметила психолог.