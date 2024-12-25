Россиян научили, как не разориться на новогодних подарках детям

«Всемогущество родителей, в отличие от Деда Мороза, имеет границы. Что можно сделать родителям? Подкорректировать запросы ребенка. Сообщить, к примеру, что будет подарок от Деда Мороза и от родителей. В таком случае ребенок понимает, какие возможности у родителей. Он сопоставляет и просит у “всемогущего” то, что родители не могут подарить», — отметила психолог.
Если в родительском кошелке нет средств, чтобы приобрести то, о чем написано в письме Деду Морозу, эксперт предложила включиться в игру с ребенком. Пусть он получит ответное письмо, в котором будет описано, почему исполнить желание невозможно. Важно, чтобы родители составили тактичное и правдоподобное объяснение.
Также эксперт перечислила ошибки, которые часто допускают родители. Огромной ошибкой будет попытка откупиться подарками или настаивать на заказе конкретных товаров.
Морозова добавила, что по запросам ребенка родители смогут определить, нет ли перегибов в воспитании. Полезен будет доверительный разговор, в котором ребенку объяснят, какие подарки смогут лучше развить его способности и таланты.
«Если родитель знает, чем увлекается, интересуется ребенок, то можно в письме Деду Морозу об этом упомянуть. Важно, чтобы подарок подкрепил какой-нибудь талант ребенка. Однако не забывать при этом также о самостоятельном выборе ребенка», — выразила уверенность эксперт.
Психолог отметила, что в списке трендов на первом месте расположились гаджеты, а на втором — конструкторы и мягкие игрушки.
По словам Натальи Морозовой, Новый год является временем чудес и волшебства, которые мы можем создать своими силами. Даже без дорогих подарков возможно сделать этот праздник незабываемым для детей.
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