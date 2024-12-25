Правительство может расширить перечень регионов, где запрещен майнинг

Запрещать майнинг можно в регионах с нехваткой уровня мощностей по энергии или с прогнозным дефицитом. Новак считает майнинг «в принципе даже полезным» для регионов с профицитом энергии. По его словам, «более высокий уровень энергопотребления позволяет иметь большую валовую выручку и снижать затраты на единицу вырабатываемой продукции для энергетиков».