NYT: Маск хочет сократить федеральные расходы США на $2 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп и Илон Маск планируют сократить федеральные расходы на триллионы долларов. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.
Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые возглавят новое ведомство по повышению эффективности правительства, хотят «уменьшить на $2 трлн федеральные расходы» путем сокращения числа правительственных агентств. Однако эксперты, с которыми поговорило издание, сомневаются, что эта инициатива будет успешной из-за растущих расходов на социальные программы.
Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 14 марта 2025 года.