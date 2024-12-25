NYT: Маск хочет сократить федеральные расходы США на $2 трлн

Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые возглавят новое ведомство по повышению эффективности правительства, хотят «уменьшить на $2 трлн федеральные расходы» путем сокращения числа правительственных агентств. Однако эксперты, с которыми поговорило издание, сомневаются, что эта инициатива будет успешной из-за растущих расходов на социальные программы.