Новак: доля ВВП стран БРИКС в ближайшие 15 лет составит более 50% экономики мира

«БРИКС — это потенциально высокий объем общемирового ВВП, порядка 35%, и с каждым годом все выше и выше. В объединение входят крупные страны — Бразилия, Китай. Мы ожидаем, что в ближайшие 10−15 лет доля ВВП стран, входящих в БРИКС, будет больше половины всей мировой экономики», — сказал Новак.
Президент России Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в октябре 2024 года, заявил, что доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте уже превышает показатель Группы семи (G7) и продолжает расти.
Путин подчеркнул, что БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодняшнего дня. Страны, входящие в объединение, фактически являются драйверами экономического мирового роста. И именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП, указал президент РФ.