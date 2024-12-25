Новак: доля ВВП стран БРИКС в ближайшие 15 лет составит более 50% экономики мира

«БРИКС — это потенциально высокий объем общемирового ВВП, порядка 35%, и с каждым годом все выше и выше. В объединение входят крупные страны — Бразилия, Китай. Мы ожидаем, что в ближайшие 10−15 лет доля ВВП стран, входящих в БРИКС, будет больше половины всей мировой экономики», — сказал Новак.